Курс долара в Україні зріс: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

Офіційний курс долара 25 травня практично не змінився і залишився на рівні 27,75 грн/$. При цьому долар в банках і обмінниках за вихідні додав в ціні 15-20 копійок.

Курс НБУ на 25 травня

100 доларів США – 2675 грн (-1 коп.)

100 євро – 2916 грн (- 30коп.)

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Долар:

Купівля – 26,7 грн/$

Продаж – 27 грн/$

Курс долара Мінфін

Курс в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,80 грн/$

Продаж – 26,9 грн/$

Курс долара в обмінниках finance.i.ua

Долар в Україні дешевшав кілька тижнів, а 20 травня тенденція розвернулася на 180 градусів: американська валюта поповзла вгору. Головна причина – іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

"Останніми днями на ринку з'явилися нерезиденти (іноземці. – Ред.), які активно купували валюту та зрушили ринок вгору. Крім того, викуповував валюту і регулятор. Тож якщо на ринку не з'являться сильні продавці, гривня продовжить втрачати свої позиції", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.