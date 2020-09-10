Курс долара в Україні зріс, а євро впав: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

Офіційний курс долара у четвер, 10 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,82 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,76 грн (-3 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 10 вересня

1 долар США – 27,82 грн

1 євро – 32,76 грн.

Офіційний курс валют в Україні. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,70 грн/$ (+2 коп.)

Продаж – 27,90 грн/$ (+3 коп.)

Курс долара в банках. Мінфін

Євро:

Купівля – 32,42 грн/€ (-2 коп.)

Продаж – 32,95 грн/€ (+10 коп.)

Курс євро в банках. Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,77 грн/$

Продаж – 27,86 грн/$

Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,84 грн/€

Продаж – 32,95 грн/€

Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,80 грн/$

Продаж – 27,85 грн/$

Курс долара на чорному ринку. Мінфін

Євро:

Купівля – 32,66 грн/€

Продаж – 32,79 грн/€

Курс євро на чорному ринку. Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 9 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 27,80 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,79 грн (-1 коп.).