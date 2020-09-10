Курс долара в Україні зріс, а євро впав: скільки коштує валюта в банках і обмінниках
Офіційний курс долара у четвер, 10 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,82 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,76 грн (-3 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 10 вересня
1 долар США – 27,82 грн
1 євро – 32,76 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,70 грн/$ (+2 коп.)
Продаж – 27,90 грн/$ (+3 коп.)
Євро:
Купівля – 32,42 грн/€ (-2 коп.)
Продаж – 32,95 грн/€ (+10 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,77 грн/$
Продаж – 27,86 грн/$
Євро:
Купівля – 32,84 грн/€
Продаж – 32,95 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,80 грн/$
Продаж – 27,85 грн/$
Євро:
Купівля – 32,66 грн/€
Продаж – 32,79 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 9 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 27,80 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,79 грн (-1 коп.).