Курс долара в Україні знову зміниться: аналітики розповіли, що чекає на гривню

В Україні курс долара найближчим часом може досягти нової позначки в 27 грн/$. Валюта хоч і маленькими темпами, але впевнено дешевшає цілий тиждень, така тенденція, ймовірно, продовжиться і весь наступний тиждень.

Про те, як і чому буде змінюватися вартість долара, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс долара

Прогнози. Більшість опитаних аналітиків вважає, що курс долара найближчим часом буде знижуватися. Американська валюта може втратити 10-20 коп./$ і коливатися біля позначки в 27 грн/$.

Наприклад, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин упевнений: курс долара буде знижуватися, але недовго. Як тільки з'явиться можливість, гравці використають низьку вартість і знову запасуться валютою. "Ймовірно, найближчим часом гривня буде торгуватися в діапазоні 27-27,5 гривні за долар", – спрогнозував аналітик.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб озвучує більш позитивні оцінки. Він вважає, що долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий у банках – близько 26,9/27,2 грн.

Курс долара

Аналітик Володимир Мазуренко також погоджується зі своїми колегами: найближчий тиждень, найімовірніше, запам'ятається плавним зміцненням української національної валюти. "Думаю, що будемо бачити гривню, яка цілком може опуститися нижче психологічної позначки в 27 грн/$. Можемо констатувати, що падіння на валютному ринку вдалося утримати, зокрема, і завдяки тривалій політиці Національного банку", – розповідає Мазуренко.

Причини:

Банківська система країни подолала негативний вплив коронавірусу. У НБУ вважають, що ажіотажний попит як із боку бізнесу, так і з боку населення спав.

Ринок зберігає девальваційні очікування, і зміцнення курсу буде використовуватися для нових покупок, як тільки з'явиться додаткова ліквідність.

Шанси на укладення договору з МВФ і зниження попиту з боку імпортерів поступово вичерпують свій вплив на ринок. Для подальшого зміцнення гривні потрібні будуть нові драйвери.

"Тим не менш, на найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,9/27,2 грн", – підсумував Вадим Іосуб.

Долар почав дешевшати

Верховна Рада виконала взяті на себе ще минулою владою зобов'язання і запустила ринок землі. Це гарна новина, яка дає шанс на отримання чергового кредитного траншу від МВФ.

Правда, для цього ще доведеться переглянути бюджет і в другому читанні ухвалити закон про банки (він, насамперед, гарантує, що "Приват" не повернуть колишнім власникам).

Чому подешевшав долар:

Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі;

у населення закінчилися гривні – попит на долари впав;

готівковий долар завезли зі США – дефіциту більше немає.

Курс долара в Україні

Крім того, Національний банк ще 3 квітня відзвітував: ажіотажний попит на валюту закінчився. Як тільки почався карантин, українці кинулися скуповувати валюту. А зараз "вільні" гроші закінчилися і попит нормалізувався.

Чи варто зараз купувати долари?

Ні. Тільки якщо вам дійсно потрібна валюта. Влітку, найімовірніше, закінчиться карантин, виростуть виручки аграріїв, закінчиться опалювальний сезон. Все це призведе до того, що валюта буде дешевшати.

У період кризи долар традиційно дорожчає, але криза рано чи пізно проходить. Якщо немає необхідності в валюті, краще дочекатися "спокійного" періоду, коли курс стабілізується.

А якщо така необхідність є, найкраще купувати невеликими порціями раз на місяць.