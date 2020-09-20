Курс долара в Україні значно зміниться: аналітики назвали два сценарії

В Україні курс долара напередодні ухвалення нового бюджету країни може піти за двома різними траєкторіями: різко вирости до позначки в 28,4 грн/$ або ж опуститися нижче за позначку в 28 грн/$.

Про те, як і чому зміниться курс долара в Україні, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс долара в Україні

Опитані OBOZREVATEL аналітики розходяться в думці, як змінюватиметься курс долара в Україні. Наприклад, аналітик RoboForex Андрій Гойлов упевнений, що долар має шанси опуститися нижче за психологічну позначку й досягти 27,9 грн/$. При цьому, за його оцінками, можливий коридор курсу – від 27,90 до 28,07 грн/$.

"Нині динаміка ринку повністю відповідає прогнозу Мінфіну України в проєкті бюджету на 2021 рік. На рівні в 28,00 грн НБУ вирішив зробити процес девальвації більш контрольованим і плавним. Будемо уважно стежити за подальшими діями Нацбанку, які поки не вказують на наміри зміцнити курс національної валюти", – прогнозує аналітик.

З такою позицією не погоджується аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. За його оцінками, найближчим часом гривня продовжить зниження і до кінця наступного тижня вийде на позначку в 28,40 грн/$.

"На міжбанку після подолання позначки в 28 гривень за долар гривня почала більш активне зниження і вже до кінця тижня торгувалася вище за 28,20. Подолання максимумів цього року спричинило локальну паніку, через що власники долара притримували його продажі, що й формувало дефіцит долара. Уже в середу на міжбанк із видимою інтервенцією виходив НБУ, що заспокоїло ринок й уповільнило падіння гривні", – зазначає Пархоменко.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин також уважає, що долар буде вищий за позначку в 28 грн/$. "Накопичений негатив і спекулятивний попит тиснуть на курс. НБУ напередодні намагався стримати ринок на позначці 28,155 гривень за долар і змістив, відповідно, кордон продажу. Ймовірно, курс зміцнюватиметься не в районі 28 гривень за долар, а вище. Утім, стежимо за настроями покупців, які перед вихідними можуть заспокоїтися", – зауважує експерт.

На вартість валюти вплинуть й інші фактори. "Залишається складною й економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна – як економічно, так і епідеміологічно. Схиляємося до стабілізації курсу в межах 28,0-28,2 гривень за долар", – зазначає експерт.

Що буде з економікою України

Зараз не всі уряди беруться робити прогнози більш ніж на 100 днів, розповідає прем'єр Денис Шмигаль. Мовляв, усе так швидко змінюється, що передбачити нічого неможливо. При цьому в Кабміні очікують, що ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком.

"Україна в 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%)", – йдеться в програмі уряду.

У Кабміні також нагадали, що економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення коронавірусу, а зниження ВВП може тривати протягом року.

Зараз передбачити ситуацію дуже складно, погоджується старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Крім уже звичних економічних чинників (кредити від МВФ, ситуація на зовнішніх ринках, попит на український експорт і т. д.), свою роль зіграє також і ситуація з поширенням коронавірусу.

"Варіанти розвитку економічної ситуації – це рівняння з багатьма невідомими. Частина з них має не економічний, а епідеміологічний характер, і взагалі не може прогнозуватися економістами. Частина параметрів має зовнішню природу: поведінка економіки в країнах, що є основними економічними партнерами, динаміка світових цін на експортовану з України сировину", – розповідає Іосуб.

Відновлення української економіки може відбуватися за найрізноманітнішими сценаріями:

траєкторія набуде форми "V" (швидке відновлення);

"U" (плавне відновлення);

"L" (економіка впала і надовго залишилася на дні).

Найкраще в цей час матимуться послуги доставки, охорони здоров'я, телекомунікації та зв'язку. Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин упевнений: економіка в Україні відновлюватиметься нерівномірно в різних секторах і навіть регіонах.