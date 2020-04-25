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25 квітня • оновлено в 09:51
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Курс долара в Україні зміниться через нові рішення НБУ: прогноз аналітика

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Національний банк прийняв рішення знизити облікову ставку (вартість грошей в економіці) з 10 до 8%, а також знизити обсяг купівлі валюти на ринку з $50 млн до $20 млн. Це дозволить до кінця квітня утримати курс на рівні 27 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом курс гривні збережуться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні зміниться через нові рішення НБУ: прогноз аналітика

Відзначимо, в п'ятницю, 24 квітня, довідковий курс долара склав 27,01 грн/$. "Така динаміка спостерігається після того, як Національний банк України знизив облікову ставку з 10% до 8% річних. Регулятор також повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 2 млрд доларів вже в поточному кварталі. Разом з тим, Нацбанк прогнозує падіння економіки країни на 5% в 2020 році через коронавірус замість очікуваного раніше зростання на 3,7%", – пояснює аналітик.

Що впливає на курс долара:

  • Банківська система країни подолала негативний вплив коронавірусу. У НБУ вважають, що ажіотажний попит як із боку бізнесу, так і з боку населення спав.

  • Ринок зберігає девальваційні очікування, і зміцнення курсу буде використовуватися для нових купівель, щойно з'явиться додаткова ліквідність.

  • Шанси на укладення договору з МВФ і зниження попиту з боку імпортерів поступово вичерпують свій вплив на ринок. Для подальшого зміцнення гривні знадобляться нові драйвери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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