Курс долара в Україні зміниться: аналітик назвав нову вартість

В Україні курс долара в найближчий тиждень подорожчає з 28,24 до 28,3 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "На тлі сформованих факторів, розглядаємо зміцнення гривні як ситуативну корекцію, і зберігаємо девальваційні очікування. Ймовірно, найближчим часом гривня стабілізується і почне слабшати до 28,3 гривень за долар, бо низькі ціни будуть залучати покупців", – прогнозує експерт.

На тлі цього Верховна Рада України ухвалила в першому читанні бюджет на 2021 рік з дефіцитом 6% ВВП. А Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України оцінило спад ВВП країни за підсумками дев'яти місяців 2020 року в 5,5%, скорочення показника за цей період очікувалося на рівні 6,5%. Крім того, міністерство зберегло прогноз падіння ВВП країни в 2020 році на 4,8%.

При цьому міністр фінансів України заявив, що МВФ може вимагати від країни достроково повернути кредити через рішення Конституційного суду про часткове скасування антикорупційної реформи.

Напередодні обсяг гривневих ОВДП "на руках" нерезидентів знизився на 100 млн грн і це обсяг, який в перспективі вийде на ринок з покупкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.