Курс долара в Україні відчутно зміниться: аналітик назвав нові ціни

У квітні курс долара в Україні може коливатися в широкому діапазоні від 27 до 28,5 грн/$. Серед негативних факторів: обережна позиція іноземних інвесторів у зв'язку з виборами і торгова війна між США і Китаєм.

Про це OBOZREVATEL повідомив керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин. Так, прибутковість за облігаціями в США і Європі низька, тому іноземці інвестують гроші в український держборг (гривневі облігації внутрішньої держпозики). На активність іноземних покупців вплинуть вибори, впевнений експерт, що негативно відіб'ється і на курсі.

"Тільки за березень частка нерезидентів у гривневих ОВДП зросла на 50% – до 20,3 млрд. грн. Однак після першого туру президентських виборів нерезиденти, ймовірно, займуть вичікувальну позицію, без активних вкладень в ОВДП, оцінюючи нову політичну конфігурацію. Відповідно, пропозиція іноземної валюти на ринку знизиться", – впевнений Шевчишин.

Загрозою для стабільного курсу можуть стати новини про те, що Україна не отримає другий транш кредиту МВФ у травні. В цьому випадку ринкові побоювання щодо подальшої програми кредитування нададуть більший тиск на гривню.

"Глобальні ризики чинитимуть тиск на гривню в середньостроковій перспективі. Уповільнення економічного росту Європи і Китаю обмежує перспективи підвищення цін на сировинних ринках, а відтак і гривні", – пояснює аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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