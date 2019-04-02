|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Mакроекономіка

Курс долара в Україні відчутно зміниться: аналітик назвав нові ціни

2.7тЧитати матеріал російською

У квітні курс долара в Україні може коливатися в широкому діапазоні від 27 до 28,5 грн/$. Серед негативних факторів: обережна позиція іноземних інвесторів у зв'язку з виборами і торгова війна між США і Китаєм.

Про це OBOZREVATEL повідомив керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин. Так, прибутковість за облігаціями в США і Європі низька, тому іноземці інвестують гроші в український держборг (гривневі облігації внутрішньої держпозики). На активність іноземних покупців вплинуть вибори, впевнений експерт, що негативно відіб'ється і на курсі.

"Тільки за березень частка нерезидентів у гривневих ОВДП зросла на 50% – до 20,3 млрд. грн. Однак після першого туру президентських виборів нерезиденти, ймовірно, займуть вичікувальну позицію, без активних вкладень в ОВДП, оцінюючи нову політичну конфігурацію. Відповідно, пропозиція іноземної валюти на ринку знизиться", – впевнений Шевчишин.

Курс долара в Україні відчутно зміниться: аналітик назвав нові ціни

Новини
Як вибори в Україні вплинуть на курс долара: прогноз фінансиста

Загрозою для стабільного курсу можуть стати новини про те, що Україна не отримає другий транш кредиту МВФ у травні. В цьому випадку ринкові побоювання щодо подальшої програми кредитування нададуть більший тиск на гривню.

"Глобальні ризики чинитимуть тиск на гривню в середньостроковій перспективі. Уповільнення економічного росту Європи і Китаю обмежує перспективи підвищення цін на сировинних ринках, а відтак і гривні", – пояснює аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки