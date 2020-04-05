Курс долара в Україні розвернеться на 180 градусів: аналітики спрогнозували вартість гривні

Курс долара в Україні після кількох тижнів різкого зростання кардинально змінив свою траєкторію. Вже до 12 квітня, як прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче за психологічну позначку в 27 грн/$.

Детальніше про те, як і коли зміниться курс долара, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс

Що позитивно вплине на гривню:

Нацбанк вирішив проблему з готівковим доларом – тепер його вистачає в країні;

ажіотажний попит зник: зараз купують стільки доларів, як і до кризи;

з'явилися позитивні новини: запуск ринку землі, швидке підписання меморандуму з МВФ.

Вже за тиждень долар може подорожчати приблизно на 40 копійок і продаватися в банках за 26,8-27,2 грн/$, прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 26,9 грн, а готівковий долар у банках – приблизно за 26,8-27,2 грн", – говорить Іосуб.

Курс долара

Подібний прогноз озвучує також аналітик Володимир Мазуренко. За його оцінками, валюта може коливатися біля позначки 27 грн/$, однак триватиме така ситуація не більш як декілька днів. А після – девальвація гривні.

"Думаю, що зміцнення гривні буде щонайменше наступного тижня. Так, можемо пробити психологічну позначку в 27 грн/$, але тут потрібно розуміти, що це радше тимчасовий, аніж стабільний розворот динаміки", – каже Мазуренко.

Його колега Андрій Шевчишин із Forex Club також упевнений: зміцнення гривні має короткостроковий характер і підтримується більш високою пропозицією валюти на міжбанку. "В умовах звуження ліквідності ринку навіть невеликі перекоси між попитом і пропозицією змінюють ситуацію. Аграрії заводять валюту для посівної, експортери також заводять валюту за підсумками кварталу", – говорить Шевчишин.

Та загалом же ситуація залишається складною: рецесія фіксується у більшості країн, що в перспективі різко скоротить торгову активність і український експорт зокрема.

"Гривня може відкотитися до позначки 27,25 грн/$ на міжбанку, проте, ймовірно, цією ситуацією скористаються покупці, повернувши долар на траєкторію зростання. Девальваційні ризики зберігаються, що пов'язано зі зменшенням валютних надходжень до країни, економічним спадом і бюджетним дефіцитом", – пояснює аналітик.

Українці припинили скуповувати долари

Ажіотажний попит на валюту, спричинений введенням карантину, вже позаду, заявив на своєму брифінгу заступник голови НБУ Олег Чурій. "Ситуація на валютному ринку стабілізується. НБУ вже більше купує валюту, а не продає, щоб стримувати ажіотаж. За тиждень ми тричі виходили на ринок і купили загалом $100 млн. Попит значно зменшився, ми вже досягли того рівня, що був до кризових явищ", – сказав Чурій.

Що стосується готівкової валюти, то кілька тижнів тому в багатьох фінустановах спостерігалася нестача готівкового долара. Вона виникла у зв'язку з припиненням авіасполучення і також вже вирішена. "Доставка готівкового долара та євро зумовила труднощі. НБУ допоміг банкам поповнити свої каси готівковою валютою. Зараз ми вже повністю задовольнили попит банків на готівковий долар", – додав заступник голови НБУ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!