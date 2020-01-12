Курс долара в Україні розвернеться на 180 градусів: аналітики назвали нову вартість

Курс долара в Україні після затяжного зниження розвернеться на 180 градусів, впевнені аналітики. Валюта поступово зростатиме і невдовзі проб'є психологічну позначку. Вже 19 січня гривня може досягти 24,4-24,5 грн/$ (12 січня вартість становить 23,9 грн/$).

Детальніше про те, чого чекати від курсу долара українцям, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс долара в Україні

Після затяжних вихідних бізнес входить у звичайний режим. Відшкодований ПДВ витрачають на купівлю долара. Крім того, валюта потрібна для закупівлі сировини і матеріалів.

Валюту також будуть купувати для того, щоб перевести кошти материнським компаніям за кордон у вигляді дивідендів. Зазвичай останнє відбувається під кінець року, але через свята (були небанківські дні) процес затягнувся.

Що буде впливати на курс долара:

бізнес починає закуповувати валюту з початком активного сезону;

Нацбанк викуповує долар для поповнення золотовалютних резервів;

в експортерів на руках велика кількість гривні – відшкодований ПДВ;

Мінфін розмістить облігації держпозики тільки в середині січня (тоді іноземні компанії будуть купувати гривню для покупки держборгу).

Курс долара в Україні

Крім того, вплив матиме і ситуацію на Близькому Сході. Конфлікт США й Ірану вже призвів до подорожчання нафти. Слідом виростуть і ціни на нафтопродукти. У результаті Україні доведеться витрачати більше валюти на покупку бензину і газу. Також дорожчає і золото.

Аналітик Володимир Мазуренко впевнений: у січні тенденція розвернеться на 180 градусів і вже незабаром вартість американської валюти впевнені подолає позначку в 24 грн/$ і поступово буде тестувати вартість у 24,5 грн.

"На найближчий тиждень, до середини січня, очікується поступова девальвація гривні. Причин для різких стрибків немає, проте плавне зростання долара зараз можна вважати найбільш імовірним сценарієм", – відзначає експерт.

З такою ж оцінкою погоджується й аналітик Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,5 грн", – прогнозує експерт.

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 23,74 / 23,79 до 24,09 / 24,12 (+1,5% / + 1,4%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 23,63/24,48 до 23,90 / 24,31 (+1,1% / - 0,7%).

Правда, в більш тривалій перспективі, вважають у Нацбанку, причин для девальвації немає. Так, заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила про те, що зараз немає жодних зовнішніх загроз зараз для того, щоб гривня девальвувала. Сьогоднішній курс відображає рівень економіки. НБУ вважає, що в разі, якщо всі реформи і програми уряду будуть реалізовані, то теоретично гривня може ревальвувати і надалі.

Чого чекати від курсу долара в 2020-му

Думки про те, що буде з курсом долара в 2020-му, можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься й аналітик Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара зовсім може впасти до 22 грн/$. Це б знову призвело до зриву планів по надходженнях до бюджету.

"У 2020 році велика частина податків залишатиметься в Україні, а висновок прибутку в офшори буде дуже утруднений. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Так, ми можемо сміливо очікувати зниження виведення коштів за кордон", – відзначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на 2020 рік закладений курс 27 грн/$. Такий розрахунок справило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Правда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в 2019 році, більш того, були впевнені, що до кінця року валюта буде продаватися за 29 грн/$.

Негативний прогноз озвучує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс буде коливатися близько 26-27 грн/$. "Тому гривня повинна відкотитися назад, щоб стати рівноважною для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави і населення. Таким рівнем, на наш погляд, є відмітка 26-27 грн за долар", – прогнозує експерт.

Економіст Ігор Гарбачук озвучує кілька сценаріїв: при позитивному валюта може коливатися близько 25-27 грн/$, а при негативному – обвалитися до 31-33 грн/$. "Якщо в Україну в найближчому майбутньому зайдуть гроші Міжнародного валютного фонду на рівні 5,5 млрд доларів, як було від уряду заявлено, це буде досить м'який сценарій виходу з цієї ситуації. Якщо не зайдуть, то всі ці оптимістичні сценарії, де 24,7-27 грн/$, можуть бути абсолютно необ'єктивними, тому що тоді долар може коштувати 31-33 грн/$", – зазначив він.

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