Курс долара в Україні різко злетів: аналітик розповів, чого чекати і чи варто скуповувати валюту

В Україні курс долара 28 грудня злетів на 40 копійок – до 23,68 грн/$. В останній банківський день всі, хто не встиг купити валюту, скористалися останнім шансом в цьому році, в результаті попит різко зріс.

Як пояснив OBOZREVATEL фінансовий аналітик Володимир Мазуренко, вже в перших числах січня ситуація стабілізується, а курс повернеться в колишній діапазон. "Макроекономічних факторів для цього, щоб так різко виріс курс, немає. Зараз останній банківський день, все, кому потрібні були долари для виконання своїх зобов'язань, закупівель і т.д, в останній день прийшли на ринок. Це шатнуло курс. Плюс спекулянти підхопили ініціативу, почали спекулятивно роздувати вартість валюти", – пояснює Мазуренко.

Курс долара в Україні

Аналітик упевнений: купувати валюти і бігти в обмінники ні в якому разі не варто. "Зараз купувати потрібно лише якщо дійсно потрібна терміново валюта. А якщо можете почекати до середини січня, краще чекати", – додав Мазуренко.

Відзначимо, з минулого четверга офіційний знизився з 23,60 грн до 23,41 грн (-0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 23,54 / 23,57 до 23,36 / 23,38 (-0,8%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 23,35/23,61 до 23,21/23,42 (-0,6%/- 0,8%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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