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29 травня • оновлено в 10:58
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Курс долара в Україні проб'є знакову позначку: прогноз аналітика

2.1т
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В Україні в перший тиждень червня готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0/27,2 грн (за станом на 29 травня 26,9 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0/27,2 грн", – розповідає Іосуб.

Курс долара в Україні проб'є знакову позначку: прогноз аналітика

Відзначимо, середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 26,64/26,91 до 26,81/27,05 (+0,6% / + 0,5%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.

"Курс долара досить стійко ріс ще з минулої середи, і лише в четвер, вперше за тиждень відбулося зміцнення гривні. Тим не менше потенціал ослаблення національної валюти, спричинений зниженням надходження експортної виручки від продажу врожаю минулого року, ще не вичерпаний ", – розповідає Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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