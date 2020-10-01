Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку в жовтні, – аналітик

В Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок у ціні та перейти психологічну позначку в 29 грн/$.

Про це розповів у коментарі OBOZREVATEL аналітик Володимир Мазуренко. Головна причина – традиційний сезонний тиск, який починається восени разом з активізацією бізнес-сезону й витратами на імпорт енергоресурсів.

"Я сказав би, що позначка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже у жовтні. Багато чого залежатиме від того, як пройде бюджетний процес. Скандали, затягування розгляду документа – усе це неприємний для ринку знак", – розповідає Мазуренко.

Водночас аналітик Єгор Комов упевнений, що курс протягом місяця коливатиметься біля позначки в 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна.

"Я не бачу нині серйозних проблем, які могли б призвести до відчутної девальвації гривні. Думаю, що ми бачитимемо плавні, властиві валютному ринку коливання. Однак ні обвалу, ні тим більше зміцнення не буде", – розповідає аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в. о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.