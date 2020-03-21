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21 березня • оновлено в 09:50
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Курс долара в Україні помітно зріс: скільки коштує валюта

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Курс долара в українських обмінниках в суботу, 21 березня, виріс на 6 копійок – до 28,00 грн/$, а євро на 6 копійок – до 29,95 грн/євро.

Офіційний курс валют залишився тим же, яким був у п'ятницю: долар по 27,80 грн/$, євро – 30,09 грн/євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ. Регулятор на вихідні курс не змінює, залишаючи його на рівні п'ятниці.

Офіційний курс валют на 21 березня

Офіційний курс валют на 21 березня

НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Динаміка курсу валют

Динаміка курсу валют

Скріншот

Довідка: курс долара почав рости декілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на 8 березня курс долара щодо гривні перебував на позначці у 24,7 грн/$. І лише за два тижні українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Скільки коштує валюта в обмінниках

Долар:

  • продаж – 28,00 грн/$;

  • покупка – 27,80 грн/$.

Євро:

  • продаж – 29,95 грн/євро;

  • покупка – 29,35 грн/євро.

У п'ятницю долар в обмінниках продавали по 27,94 грн (+6 коп в суботу, 21 березня), євро – по 29,89 грн (+6 коп).

Курси валют в обмінниках

Курси валют в обмінниках

Скріншот

Через карантин в Україні на готівкову валюту виник ажіотажний попит. А через те, що авіасполучення з іншими країнами, звідки в Україну на літаках привозять гроші, зараз практично перекрито, виник їх дефіцит. Більшість банків перейшло на безготівковий продаж доларів і євро.

Курс валют в Україні

Курс валют в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів у облігації внутрішньої державної позики.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют євро долар національний банк України
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