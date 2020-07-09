Курс долара в Україні пішов угору
Офіційний курс долара в четвер, 9 липня, впав нижче за психологічну позначку і встановився на рівні – 26,95 грн (+2 коп.). Довідковий курс євро становить 30,42 грн (+2 коп.).
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 9 липня
100 доларів США – 2695 грн;
100 євро – 3042 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,81 грн/$
Продаж – 27,09 грн/$
Євро:
Купівля – 30,02 грн/€
Продаж – 30,58 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,91 грн/$
Продаж – 27,00 грн/$
Євро:
Купівля – 30,58 грн/€
Продаж – 30,68 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,94 грн/$
Продаж – 26,98 грн/$
Євро:
Купівля – 30,24 грн/€
Продаж – 30,34 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 8 липня, впав нижче за психологічну позначку і встановився на рівні – 26,93 грн (-19 коп.). Довідковий курс євро становить 30,4 грн (-32 коп.).