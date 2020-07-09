Курс долара в Україні пішов угору

Офіційний курс долара в четвер, 9 липня, впав нижче за психологічну позначку і встановився на рівні – 26,95 грн (+2 коп.). Довідковий курс євро становить 30,42 грн (+2 коп.).

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 9 липня

100 доларів США – 2695 грн;

100 євро – 3042 грн.

Курс валют в Україні НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,81 грн/$

Продаж – 27,09 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 30,02 грн/€

Продаж – 30,58 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,91 грн/$

Продаж – 27,00 грн/$

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 30,58 грн/€

Продаж – 30,68 грн/€

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,94 грн/$

Продаж – 26,98 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 30,24 грн/€

Продаж – 30,34 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 8 липня, впав нижче за психологічну позначку і встановився на рівні – 26,93 грн (-19 коп.). Довідковий курс євро становить 30,4 грн (-32 коп.).