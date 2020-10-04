Курс долара в Україні підвищать іноземці: аналітики озвучили прогнози

В Україні курс долара найближчим часом може зрости на 10-15 копійок, а якщо не буде відкату, то і піднятися до знакової позначки в 30 грн/$, впевнені аналітики. Про те, як і чому змінюватиметься курс долара найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар може піднятися до 30 грн/$

В Україні курс долара має всі шанси подолати знакову позначку в 30 грн, якщо найближчим часом вартість не опуститься до 28,2 грн/$, розповідає OBOZREVATEL аналітик RoboForex Андрій Гойл.

"Якщо ми не побачимо зміцнення гривні нижче цього рівня, висока ймовірність подальшого зростання долара до 30,00 грн. Багато хто побоювався, що Україна недорахується переказів трудових мігрантів, але в реальності падіння обсягів їх транзакцій склала всього 6,4% – до 7,16 млрд доларів проти 7,62 млрд за минулий рік", – розповідає аналітик.

Як розповідає експерт, зараз іноземці активно продають гривню, зокрема й через Citibank. Напередодні президентських виборів у США виник тренд на вихід великих інвесторів з ринків країн, що розвиваються. А до них належить і Україна. Інвестори продають нашу валюту, купують долари і в такий спосіб збільшують попит, створюючи підстави для девальвації.

"Наступного тижня курс валютної пари долар/гривня, за прогнозами, залишиться у вузькому діапазоні 28,20-28,38 грн, євро продовжить зростання до 33,45 грн", – прогнозує аналітик.

З тим, що девальвація гривні триває, погоджується й аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. Одна з причин – почався активний бізнес-сезон. Збільшився як експорт, так і імпорт. Така динаміка спостерігається на тлі заяви уряду України про те, що експорт країни у вересні склав 4,2 млрд доларів – на 2,9% більше порівняно з вереснем 2019 року, показник повернувся на докризовий рівень. Водночас даних щодо імпорту поки немає, і, ймовірно, зростання імпорту буде не менш активним у вересні.

"На наш погляд, девальваційний тиск збережеться. Нерезиденти продовжують активно виходити з гривні і продавлюють ринок. Ситуація в п'ятницю загрожує продовжити тренд четверга – пару копійок вгору. Ймовірно, найближчим часом, відіграючи ці позитивні новини, курс гривні продовжить поступово рухатися в зону 28,4 гривень за долар", – прогнозує аналітик.

Як правильно купувати долари

Є три основні правила, як потрібно купувати валюту. Важливо водночас визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. У цьому разі правильно збирати в тій валюті, у якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку до Риму, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різні валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. Водночас велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а наприкінці року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

На що впливає курс долара

Інфляція зростатиме слідом за курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. З подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости і ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками аналітика Володимира Мазуренка, у разі різкого подорожчання долара до 29 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 0,8 процентних пункту. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 1,6 грн), газ (кубометр у разі подорожчання долара до 29 грн може вирости в ціні на 25-40 копійок).

Слідом за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть рости в ціні й інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення і навіть холодна вода та електроенергія.

Як можуть змінитися ціни з курсом у 30 грн/$:

банани: з 28 до 31,9 грн за кг;

загальне зростання цін: з 5 до 7,3%;

Квартири і машини. В Україні ринок нерухомості та авто також прив'язаний до вартості долара. Усі ціни зафіксовані в американській валюті, хоча і сплачуються в гривнях. Наприклад, квартира в Києві, яка зараз продається за 990 тис. грн, – до 1 млн 50 тис. грн.