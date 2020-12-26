Курс долара в Україні перейде нову позначку: аналітик озвучив вартість

В Україні курс долара в 2021 році буде коливатися біля 28,10-29,10 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "Україна і далі буде залежати від кон'юнктури зовнішніх ринків і зовнішніх позик. Курс гривні буде залишатися під тиском, бо не виключені нові антирекорди її девальвації. При цьому в бюджет закладено середній курс долара США до гривні на рівні 29,20. Очікую торгівлю в ціновому діапазоні 28,10-29,10, по курсу євро до гривні цінової канал, ймовірно, буде в межах 33,10-34,90", – прогнозує Гойлов.

На настрої інвесторів буде впливати хід переговорів України з МВФ. У режимі онлайн-зустрічей провели аудит роботи, яку проводили з середини літа. У січні відбудеться очна зустріч, де буде узгоджено план подальших спільних дій і названо терміни отримання двох траншів у сумі 1,5 млрд доларів. Позитивний результат переговорів з Фондом "відкриє двері" інших міжнародних фінансових організацій для нашої країни.

"Україні необхідно погасити на початку року близько 600 млн доларів США боргів за зовнішніми зобов'язаннями. З цієї причини НБУ буде досить неохоче виходити на міжбанк з продажем валюти для підтримки курсу гривні. У вересні цього року була погашена сума в кілька разів більше – 2,1 млрд доларів, що не привело до істотного ослаблення національної валюти", – додає Гойлов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через "різдвяне ралі" і рекордний продаж ОВДП курс долара буде коливатися близько 28 грн/$. Іноземці, незважаючи на ризики, зважилися купувати українські цінні папери.