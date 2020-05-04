Курс долара в Україні опустився до рекордно низької позначки: скільки коштує валюта
Офіційний курс долара 4 травня опустився до 26,95 грн. На такій низькій позначці валюта опинилася вперше з моменту найсильнішого падіння гривні після введення по всій країні карантину через пандемію коронавірусу.
Про це сказано на сайті НБУ. Отже, за місяць, з 4 квітня, курс знизився майже на 70 коп./$.
Курс Нацбанку на 4 травня
Долар США – 26,95 грн/$;
Євро – 29,29 грн/євро;
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют в українських банках
Долар
Купівля – 26,8 грн/$
Продаж – 27,13 грн/$
Курс валют в українських обмінниках
Долар
Купівля – 27 грн/$
Продаж – 27,3 грн/$.
Аналітики стверджують: зараз головний фактор, який впливатиме на курс валют в Україні, – це можлива співпраця з МВФ. І мова навіть не про отримання кредиту. Щойно Україна підпише меморандум, ще до перерахування коштів настрої на валютному ринку зміняться.
Ще один не менш важливий чинник – дата завершення обмежувальних заходів. Чим швидше їх скасують, тим краще складеться ситуація.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% торгуватиметься біля позначки в 27 грн/$.