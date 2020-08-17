Курс долара в Україні чекає різкий розворот: аналітики озвучили прогнози

В Україні курс долара в найближчий тиждень може зміцнитися до позначки 27,2 грн/$, водночас уже через тиждень ситуація, ймовірно, розвернеться на 180 градусів.

Аналітики пояснюють: стан справ на валютному ринку сприятливий. Експортери активно заробляють валюту і продають її, поповнюючи пропозицію. До того ж попит на долари знизився через значне падіння імпорту.

Про те, скільки буде коштувати долар через тиждень і що вплине на валютний ринок – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Яким буде курс долара через тиждень

Долар у найближчий тиждень знижуватиметься, а після цього різко відновить подорожчання, впевнені опитані OBOZREVATEL аналітики. Зараз гривня відчуває себе цілком комфортно і для цього є кілька причин:

імпорт (на нього витрачають валюту) впав на 18%, експорт (джерело надходження валюти) знизився лише на 6%;

"Нафтогаз" і аграрії активно продають зароблену валюту;

долар на світовому ринку дешевшає через складну економічну ситуацію в США.

Однак зміцнення гривні – явище скоріше тимчасове, розповідає старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, зараз національна валюта отримала імпульс до зростання і втримається на позначці 27,25 грн/$, після чого повернемося до рівня 27,5 грн/$", – прогнозує експерт.

Його колега з RoboForex Андрій Гойлов озвучив OBOZREVATEL більш широкий "коридор" для гривні – до 27,8 грн/$. На його думку, якщо національна валюта буде зміцнюватися занадто швидко і активно, це, ймовірніше, зашкодить розвитку економіки. Мовляв, низький курс призведе до падіння дохідної частини бюджету і скорочення виручок експортерів.

"Що стосується безпосередньо американської валюти на світовому ринку, то тут усе без змін: долар слабкий і може додатково знижуватися, тому що статистика з економіки США виглядає неоднорідною, а політичні сигнали занадто емоційні і неоднозначні", – додає Гойлов.

Прогнозує зміцнення гривні на найближчий тиждень і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Його оцінки можна назвати найбільш оптимістичними – курс в 27,2/27,4 грн/$. Причин для девальвації до того ж немає зовсім. Принаймні на найближчий тиждень.

"Найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,2 / 27,4 грн", – прогнозує Іосуб.

Чому гривні не дадуть зміцнитися

Бюджет України складений з урахуванням, що долар повинен коштувати не менше ніж 30 грн. Чому заклали саме таку цифру, в Кабінеті міністрів не пояснюють. Але водночас чиновники нагадують: якщо курс буде значно меншим, дохідну частину бюджету зірвуть.

До чого призводить різке зміцнення гривні:

дешевшає імпортна продукція;

скорочуються доходи компаній-експортерів у гривні;

скорочується кількість грошей, отриманих у вигляді податків від компаній-експортерів;

скорочуються податки, які стягуються у валюті (наприклад, акцизи);

дешевшають автомобілі та нерухомість (ціни традиційно закріплені в валюті);

сповільнюється інфляція (приблизно четверта частина споживчого кошика – імпорт).

До речі, одна з причин звільнення минулого глави НБУ Якова Смолія (пішов за власним бажанням, як сам каже, через тиск із боку Офісу президента) – занадто "міцна" гривня і відмова від "насичення економіки грошима" за рахунок емісії гривні.

Аналітики нагадують: у вересні Україні доведеться віддати рекордну суму іноземним кредиторам. Якщо в серпні зовнішні виплати складуть 48,85 млрд, у вересні на борги доведеться витратити 81,8 млрд грн. І якщо курс долара буде падати, то коштів на погашення зовнішніх позик може просто не знайтися.

в серпні – 48,85 млрд грн;

у вересні – 81,82 млрд грн;

в жовтні – 11,61 млрд грн;

в листопаді – 38,34 млрд грн;

у грудні – 19,03 млрд грн.

"За 2020 рік держборг України збільшиться, оскільки потрібно буде профінансувати дефіцит держбюджету в обсязі 7,5% ВВП. Найбільші виплати мають бути у вересні, але для цього акумульовано достатньо ресурсів", – нагадує Шевчишин.

Відзначимо, що вже наступного року в уряді очікують більш дешевий долар. Обмінний курс протягом 2021 року в середньому складе 29,1 грн за долар, на кінець року – 28,8 грн. Такі очікування Мінекономіки заклало в проєкт Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки. У пояснювальній записці до проєкту документа зазначається, що в попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 грн за долар у середньому за рік і 29,3 грн за долар на кінець наступного року.

"Починаючи з 2021 року прогнозуються подальше поступове прискорення економічного зростання і формування якісної основи для стабільного економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ і збереження фінансової стабільності", – йдеться в пояснювальній записці до документа.