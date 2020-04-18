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18 квітня • оновлено в 12:58
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Курс долара в Україні буде коливатися між двома позначками: аналітик назвав вартість

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В Україні курс долара до 25 квітня буде знаходиться між відмітками 27-27,5 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ринок рухається безвольно під впливом ситуативних перекосів попиту і пропозиції, в очікуванні більш чіткої дати виходу з жорсткого карантину. Ймовірно, найближчим часом гривня буде коливатися в діапазоні 27-27,5 гривень за долар", – прогнозує аналітик.

Курс долара в Україні буде коливатися між двома позначками: аналітик назвав вартість

Перед святами традиційно зросла пропозиція валюти для поповнення гривні. Загальну активність готівкового ринку стримують карантинні заходи і падіння ділової активності.

Оптимістичні заяви влади про перспективи отримати $ 2 млрд кредитних коштів від МВФ в травні, і до кінця року ще додаткових $ 3 млрд підтримують курс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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