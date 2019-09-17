В Україні різко зміниться курс долара: аналітик озвучив прогноз до кінця року

В Україні до кінця року 2019 року курс долара може піднятися до 27 гривень. Сьогодні, 17 вересня, Національний банк продає американську валюту за 24,77 грн/$.

Ціна на долар може досягти рекорду за останні три роки. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Цього року динаміка курсу відрізняється від минулих періодів, пояснює експерт. Традиційно з осені і до нового року починається період девальвації, але цього року традиція була порушена.

"У цьому році трохи незвичайна ситуація. До кінця року долар може коштувати до 27 гривень. Це не повинно призвести до негативних наслідків", – заявив Юрчишин.

За його словами, зриву бюджет очікувати не варто. Фактори, які впливали на зростання національної валюти, завершилися. Він прогнозує, що що до кінця року ситуація відновиться.

"Є кілька причин, пов'язаних з припливом валюти в Україну. Це вибори – під них приходить валюта. Це значні надходження від тих, хто працює за кордоном. І це надходження нерезидентів на ринок облігацій внутрішніх державних позик. Це більше $3 млрд. Всі три чинники вже завершилися. Є навіть спостереження, що ОВДП, що перебувають у власності нерезидентів, починають зменшуватися", – сказав Юрчишин.

На думку економіста, панікувати, що гривня підніметься до 8 чи 10 за долар, не варто. Бюджетні ризики також перебільшувати не варто, враховуючи надходження в бюджет.

"Найближчим часом, враховуючи, що у нас є негативне зовнішніє торгове сальдо, очікуються значні виплати, гривня трохи просяде. Проблеми, які є, в тому числі, можуть бути компенсовані за рахунок такого надвисокого припливу на ринок ОВДП. Зростання дефіциту, швидше за все, відбудеться", – підсумував економіст.

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара у вівторок, 17 вересня, опустився на 2 копійки. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,91 грн/$, свідчать дані банківських установ.

В Україні, якщо НБУ не наростить обсяги інтервенцій з купівлі валюти, гривня до 22 вересня продовжить своє зміцнення, впевнений аналітик Вадим Іосуб. При цьому курс знизиться з 24,7 до 24,4 грн/$.

В Україні на валютному ринку в найближчі дні продовжиться серйозна гра "на пониження" як з боку прямих покупців долара, так і з боку спекулянтів.

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