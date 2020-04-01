Курс долара різко обвалиться: НБУ показав, скільки буде коштувати валюта в квітні

В Україні довідковий курс долара з 31 березня по 1 квітня знизиться на 40 коп./$ до 27,6 грн/$. Це може стати рекордним з початком карантину зміцненням гривні.

Про це йдеться в даних НБУ, варто відзначити, що довідковий курс фіксує ситуацію на валютному ринку, однак при цьому долар в банках продають за іншою ціною – готівковим курсом, відрізняється також вартість валюти і в обмінниках (вона може бути вище в період ажіотажного попиту) .

Долла подешевшає

НБУ відзначає, що на коррахунках банків зосереджено $8 млрд безготівкової валюти. Клієнти можуть вільно переводити валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Українці під вплив паніки і ажіотажного попиту кинулися скуповувати валюту, розраховуючи, що це допоможе зберегти їх заощадження. При цьому чим вище зараз попит, тим дорожче буде долар. Тобто ми самі своїми діями наводимо до падіння гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, спричиненої пандемією. Такий прогноз дав ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Внаслідок пандемії в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%. Причому обвал економіки може бути настільки сильним, що криза 2009 року здасться одним із найкращих сценаріїв.

Авіаційну галузь України без негайної допомоги держави очікує банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, зазнаних внаслідок пандемії. Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень.

В умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше.

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