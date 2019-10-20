Курс долара пробив психологічну позначку: що чекає українців

В Україні курс долара, незважаючи на традиційну сезонну девальвацію, залишається у вузькому коридорі з максимальною позначкою близько 25 грн/$. У найближчий тиждень гривня остаточно опуститься нижче знакового рівня.

Про те, що буде з курсом долара в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Помірне зростання долара

В Україні всього за сім днів долар виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,2%. Наприклад, довідкова вартість збільшилася з 24,70 грн/$ до 24,84 грн/$.

При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,4% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем. Це, зазначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, свідчить про поступову стабілізацію сектора готівкової валюти.

Курс долара в Україні

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн", – пояснює експерт.

Також плавної девальвації очікує і керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, в найближчій перспективі гривня буде коливатися поблизу психологічного рівня 25 грн / $", – додає Шевчишин.

Головна причина такої ситуації, впевнені аналітики, це девальваційні очікування. Візит української команди в США і переговори з МВФ поки не дали результату. З іншого боку, відомо, що курсові орієнтири на наступний рік були переглянуті, і вони нижче позначки 28,2 грн/$.

Аналітик Єгор Комов розглядає два можливих сценарії: позитивні новини від Фонду дозволять тимчасово змінити настрій на валютному ринку, курс тоді має шанси на те, щоб опуститися нижче психологічної позначки.

"Думаю, що зараз будемо спостерігати дуже плавне девальваційний рух. Це нормальна ситуація восени. Обсяги енергетичного імпорту і його вартість буде збільшуватися, це також призведе до зростання попиту на українському валютному ринку, відповідно, буде рости і ціна", – говорить Комов.

Долар під загрозою

В економічній історії 2019 рік може залишитися як початок кінця найбільшого монітарного експерименту, впевнені у Saho. Будь-яка економічна система має періоди зростання і спаду. У монетарній політиці також діють свої чіткі правила. Все працює злагоджено доти, доки ставки не стають занадто високими або занадто низькими. Наприклад, дві країни – Аргентина і Німеччина. Німці встановили собі дуже низькі ставки, а аргентинці – навпаки. За ідеєю гроші мають іти з Берліна до Буенос-Айреса. Але фактично відбувається навпаки.

Капітали розподіляються нерівномірно, а до цього ще додаються занадто дорогий долар і величезний борг США. Єдиний інструмент, який ще не використовували для утримання ситуації, вважають аналітики – девальвація американської валюти. Але тут є два великих питання: чи піде на це Федеральна резервна система (ФРС) США і чи є у неї достатня кількість інструментів для цього.

Високий курс долара – проблема сама собою. "Якщо долар росте надто сильно, напруга в системі збільшується: не тільки для експорту США, але і для ринків, що розвиваються, з їхньою високою залежністю від доларового фінансування та експортних машин", – зазначено у звіті.

Водночас президент Дональд Трамп, незважаючи на дуже стриману політику ФРС, виступає за більш низький курс долара. Щоправда, поки все, що він робить – намагається тиснути на незалежного регулятора. А це у вже сформованій системі противаг у США зробити дуже складно.

Шестирічний період "слабкого" долара закінчився рівно 11 років тому. І з того часу американська валюта подорожчала на цілих 22%. Глава відділу стратегії інвестбанку Пітер Гарнрі нагадує, що ймовірність масштабної рецесії найближчого року – до 40%. Поки "бакс" залишається стабільним найперше через досить високі темпи розвитку американської економіки.

"Є тільки одна річ, яка дійсно має значення у наші дні, і це глобальна ліквідність долара. Ми працюємо у світі, заснованому на доларах, тому ліквідність у доларах США є ключовим фактором світової економіки та фінансових ринків. З 2014 року світ зіткнувся зі структурною проблемою долара, його дефіциту на тлі політики посилення ФРС ", – зазначає глава відділу макроекономічного аналізу Saxo Bank Крістофер Дембік.

Все ж таки, вважають у Saho, Трамп може застосувати закон, ухвалений ще понад 80 років тому. Він дозволяє Білому дому розширити свої повноваження. За останній 15 років до такого інструменту американський уряд вдавався всього тричі.

У 2018-му американська валюта у порівнянні з "колегами" додала 8%. Але в поточному році позиції долара ослабли. М'яка монетарна політика Федеральної резервної системи забезпечила поштовх до девальвації. У "Морган Стенлі" випустили матеріал, у якому стверджується: "тенденція 2018-го розвернеться назад". І одна з основних причин – змінюється політика Штатів. Більше не буде підвищення відсоткових ставок (принаймні у поточному році).

А у більш довгостроковій динаміці очікується глобальний зсув у бік заощаджень, і США у цій ситуації перебувають у вразливій позиції. Країни з профіцитом (надлишком) рахунку поточних операцій поводитимуться стриманіше, а от США зі своїм статусом найбільшого боржника у світі опиняться під ударом.

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