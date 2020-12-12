Курс долара опуститься нижче психологічної позначки: Нацбанк показав нову вартість валюти

В Україні курс долара з 11 до 14 грудня знизиться з 28,07 до 27,96 грн/$, опустившись нижче психологічної позначки.

Такий прогноз опубліковано на сайті Національного банку України. Таким чином, вартість американської валюти вперше після 15 вересня 2020 року становитиме менше 28 грн/$.

Курс долара 14 грудня bank.gov.ua

Важливо відзначити, що НБУ визначає довідковий курс. Всі угоди на валютному ринку оцінюють, після визначають усереднену вартість. При цьому населення за такою вартістю купувати долари не може. До курсу НБУ прив'язують вартість товарів і послуг, ціна на які залежить від курсу долара.

"Позитив на ринках викликаний рішенням ЄС виділити Україні 623,5 млн євро за ставкою 0,125% річних з погашенням в 2035 році. Тепер можна з високою ймовірністю очікувати надходження грошей і від МВФ. Зростання прибутковості ОВДП призводить до збільшення позицій нерезидентів в даному інструменті", – пояснив OBOZREVATEL аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

За його оцінками, на наступному тижні очікується корекція до рівня 28,15 грн/$. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, продовжить зміцнюватися до позначки 34,18.

На курс негативно впливає активна купівля валюти Укргазбанком. Ймовірно, державний банк купує долари для "Нафтогазу", який після використовують для покупки імпортного блакитного палива.

Нагадаємо, OBOZREVATEL прогнозував зниження курсу долара ще на минулому тижні. Одна з причин – рекордне падіння американської валюти на міжнародному ринку. З іншого ж боку, на тлі новин про можливе введення жорсткого карантину імпортери зменшили апетити й купують менше доларів.