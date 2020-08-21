Курс долара НБУ підскочив на 16 копійок: скільки коштує в банках і обмінниках

Офіційний курс долара в п'ятницю, 21 серпня, виріс на 16 копійок і встановився на рівні 27,48 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,55 грн (-5 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 21 серпня

1 долар США – 27,48 грн

1 євро – 32,55 грн.

Офіційний курс валют НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,25 грн/$ (+3 коп.)

Продаж – 27,58 грн/$ (+4 коп.)

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,07 грн/€ (-10 коп.)

Продаж – 32,69 грн/€ (-11 коп.)

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,35грн/$

Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,49 грн/€

Продаж – 32,61 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,38 грн/$

Продаж – 27,43 грн/$

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,27 грн/€

Продаж – 32,39 грн/€

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня, курси основних валют підскочили по відношенню до гривні. Курс долара виріс на 9 копійок – до 27,31 грн, а євро на 11 копійок – до 32,6 грн.