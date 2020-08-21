Курс долара НБУ підскочив на 16 копійок: скільки коштує в банках і обмінниках

Курс долара в Україні.
Офіційний курс долара в п'ятницю, 21 серпня, виріс на 16 копійок і встановився на рівні 27,48 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,55 грн (-5 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,48 грн
1 євро – 32,55 грн.
Офіційний курс валют НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,25 грн/$ (+3 коп.)
Продаж – 27,58 грн/$ (+4 коп.)
Курс долара в банках Мінфін
Євро:
Купівля – 32,07 грн/€ (-10 коп.)
Продаж – 32,69 грн/€ (-11 коп.)
Курс євро в банках Мінфін
Долар:
Купівля – 27,35грн/$
Продаж – 27,45 грн/$
Курс долара в обмінниках kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,49 грн/€
Продаж – 32,61 грн/€
Курс євро в обмінниках kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,38 грн/$
Продаж – 27,43 грн/$
Курс долара на чорному ринку Мінфін
Євро:
Купівля – 32,27 грн/€
Продаж – 32,39 грн/€
Курс євро на чорному ринку Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня, курси основних валют підскочили по відношенню до гривні. Курс долара виріс на 9 копійок – до 27,31 грн, а євро на 11 копійок – до 32,6 грн.
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