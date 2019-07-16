Долар проб'є нову позначку: з'явився прогноз по курсу на тиждень

В Україні в останній тиждень перед виборами подорожчає долар - його готівковий курс у банках складе 25,9/26,1 грн.

Такий прогноз дає старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб. Цього тижня він очікує плавного зростання ватості долара.

З 8 до 14 липня долар дорожчав, піднявшись з минулого понеділка з 25,71 грн до 25,76 грн. А в середньому курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 25,57/25,86 до 25,71/25,99 грн/$.

Курс долара

Експерт каже, що курс долара, що зупинився в коридорі 25,5-26,0 грн, напередодні виборів до Верховної Ради буде дорожчати в сторону верхньої межі цього діапазону.

Однак різких стрибків курсу ні перед виборами, ні відразу після його підсумків фінансисти не чекають.

"З понеділка, 15 липня, ми очікуємо плавного зростання долара до гривні. Вже через тиждень долар на міжбанку може торгуватися близько 25,9-26,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,9/26,1 грн", - розповів чого чекати в передвиборні дні Вадим Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара за останні кілька тижнів опустився до рекордної за два роки позначки. На різних сегментах ринку валюта продавалася за 25,6-27,7 грн/$. До 20 липня, вважають аналітики, долар має всі шанси на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

А ось російському рублю передрекли падіння: відомий аналітик озвучив прогноз.

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