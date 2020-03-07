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7 березня • оновлено в 09:31
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Курс долара досягне психологічної позначки: НБУ показав нову позначку

2.3т
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В Україні курс долара 9 березня складе 24,9 грн/$, впритул підібравшись до психологічної позначки. При цьому в п'ятницю, 7 березня, американська валюта в середньому продавалася за 24,7 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних НБУ, опублікованих на офіційному сайті регулятора. Варто відзначити, що після плавного зниження і коливання біля позначки в 24,5 грн/$ валюта поступово розширює коридор.

Курс долара досягне психологічної позначки: НБУ показав нову позначку

Відзначимо, якщо на чутках про можливу відставку прем'єр-міністра з минулої п'ятниці аж до вівторка долар стійко дорожчав, то в середу і четвер, коли чутки реалізувалися, відставка відбулася, і стали відомі прізвища нового прем'єра і складу Кабміну, гривня перейшла до зміцнення.

Напередодні також обвалилися ціни на зерно, енергоресурси і промислові метали. Таким чином, Україна як і інші ринки буде під прицілом спекулянтів, які будуть виводити свої інвестиції або, як мінімум, зупинять нові вливання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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