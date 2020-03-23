НБУ встановив рекордно високий курс долара на 24 березня

Нацбанк України на вівторок, 24 березня, встановив офіційний курс долара на рівні 28,11 грн/$. Це рекордно високий рівень за останній рік.

Курс євро встановлений на позначці 30,24 грн/євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара в понеділок був встановлений на рівні 27,73 грн/$, євро – 29,63 грн/євро. Таким чином вартість долара піднялася на 38 копійок, євро – на 61 копійку.

Курс долара НБУ Сайт НБУ

Останній раз на приблизно такому рівні курс долара був в середині січня 2019 року.

Курс валют в січні 2019 року minfin.com.ua

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці у 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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