Курс чекає різкий розворот, валюта може обвалитися, – відомий трейдер про біткоїн

Відомий трейдер Тон Вейс не очікує падіння біткоїну до рівнів $10 000 (зараз курс становить $13 700). Однак, якщо це станеться, висока ймовірність подальшого зниження ціни

Про це він заявив в коментарі ForkLog. Вейс вважає, що ціна біткоїну продовжить рости до $14 000- $14 500. Після цього вона може скоректуватися до $12 000 перед відновленням зростання.

"Буде велика проблема, якщо ціна впаде до $10 000, – ми, швидше за все, підемо ще нижче. Але я думаю, що $10 000 вже не буде", – зазначив він.

Трейдер вважає, що в довгостроковій перспективі зростання біткоїну продовжиться, але він не буде таким різким як в 2017 році. Тон Вейс поділився думками про майбутні вибори в США. Він вважає, що не має значення, хто стане переможцем президентських перегонів.

Набагато більші побоювання у нього викликають кількість надрукованих в цьому році доларів і посилення контролю за рухом коштів. "Біткоїн – велика проблема для уряду. Коли люди можуть переводити мільярди доларів, а влада не знає, хто це робить, – для них це дуже велика проблема", – підкреслив Тон Вейс.

Одним з ризиків, пов'язаних з додаванням компанією PayPal підтримки біткоїну, він вважає можливість влади відстежувати рахунки користувачів: "Якщо у мене" "долари або біткоїни в PayPal, і уряду не подобається, що я роблю, вони можуть зателефонувати в компанію і зупинити мій рахунок".

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