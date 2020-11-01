Курс чекає різкий розворот, валюта може обвалитися, – відомий трейдер про біткоїн
Відомий трейдер Тон Вейс не очікує падіння біткоїну до рівнів $10 000 (зараз курс становить $13 700). Однак, якщо це станеться, висока ймовірність подальшого зниження ціни
Про це він заявив в коментарі ForkLog. Вейс вважає, що ціна біткоїну продовжить рости до $14 000- $14 500. Після цього вона може скоректуватися до $12 000 перед відновленням зростання.
"Буде велика проблема, якщо ціна впаде до $10 000, – ми, швидше за все, підемо ще нижче. Але я думаю, що $10 000 вже не буде", – зазначив він.
Трейдер вважає, що в довгостроковій перспективі зростання біткоїну продовжиться, але він не буде таким різким як в 2017 році. Тон Вейс поділився думками про майбутні вибори в США. Він вважає, що не має значення, хто стане переможцем президентських перегонів.
Набагато більші побоювання у нього викликають кількість надрукованих в цьому році доларів і посилення контролю за рухом коштів. "Біткоїн – велика проблема для уряду. Коли люди можуть переводити мільярди доларів, а влада не знає, хто це робить, – для них це дуже велика проблема", – підкреслив Тон Вейс.
Одним з ризиків, пов'язаних з додаванням компанією PayPal підтримки біткоїну, він вважає можливість влади відстежувати рахунки користувачів: "Якщо у мене" "долари або біткоїни в PayPal, і уряду не подобається, що я роблю, вони можуть зателефонувати в компанію і зупинити мій рахунок".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.
Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.