Курс біткоїна побив новий рекорд: валюта подорожчала до історичного максимуму

В Україні 1 грудня 2020-го курс біткоїна досяг історичного максимуму в 19 959 доларів за монету. Відповідно, криптовалюта подолала попередній рекорд у 19 686 доларів, який зафіксували напередодні.

Відповідну інформацію опублікували на порталі tradingview. Зокрема, за підрахунками OBOZREVATEL, цьогоріч частина інвесторів могла збільшити свій капітал у 4,6 раза. Ще в березні курс був на рівні 4200 доларів за монету.

Останні кілька тижнів курс біткоїна впевнено зростає і вже подолав максимальну позначку за два роки. Одна з причин такого зростання: на тлі економічної кризи, падіння економік більшості країн інвестори намагаються врятувати свої гроші і вкладають їх у різні активи, зокрема й у криптовалюту. Традиційно на першому місці за популярністю виявилася перша криптовалюта – біткоїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.