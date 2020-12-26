Курс біткоїна побив історичний рекорд: скільки коштує

Вартість біткоїна 26 грудня досягла нового максимуму, подолавши на деяких біржах позначку $25 000.

На Bitstamp ціна піднялася вище за $25 020, на FTX перевищила $ 25 040. На Bitfinex і Coindesk біткоїн не досяг психологічно важливої позначки. Як передає Forklog, старший аналітик на ринках біржових товарів Bloomberg Intelligence Майк Макґлоун на початку червня заявив, що біткоїн цього року може піднятися до $28 000. Підставою для його прогнозу стали технічні та фундаментальні чинники.

Як змінився курс біткоїна tradingview.com

Нагадаємо, інвестиційний директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд вважає, що ціна першої криптовалюти може зрости до $400 000.

Українець, який 1 січня 2020-го витратив тисячу доларів на криптовалюту, зараз міг би отримати в 4,7 раза більше. Як підрахував OBOZREVATEL, за курсу на початок січня на тисячу доларів (тоді 24,5 тис. грн) можна було купити 0,164 біткоїна. Зараз з урахуванням девальвації гривні й рекордного зльоту біткоїна на продажі можна заробити вже 115,9 тис. грн.

Зазначимо, що за рік біткоїн подорожчав із 6 090 до 24 892 доларів. Курс долара в Україні збільшився з 24,5 до 28,3 грн за долар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.