Курс біткоїна побив історичний максимум: скільки можна було заробити на валюті у 2020-му

В Україні 30 листопада 2020-го курс біткоїна досяг історичного максимуму в 19 686 доларів за монету. Відповідно, криптовалюта подолала попередній рекорд у 19 665 доларів, який зафіксували у 2017-му.

Відповідну інформацію опублікували на порталі tradingview. Зокрема, за підрахунками OBOZREVATEL, цьогоріч частина інвесторів могла збільшити свій капітал у 4,6 раза. Наприклад, 13 березня за 10 тисяч доларів можна було купити 2,38 біткоїни (курс був на рівні 4,2 тисячі за біткоїн). Якби куплену в березні криптовалюту продати 30 листопада, то з інвестиції в 10 тисяч можна було б отримати вже 46,8 тисячі доларів.

Курс біткоїна tradingview.com

Останні кілька тижнів курс біткоїна впевнено зростає і вже подолав максимальну позначку за два роки. Одна з причин такого зростання: на тлі економічної кризи, падіння економік більшості країн інвестори намагаються врятувати свої гроші і вкладають їх у різні активи, зокрема й у криптовалюту. Традиційно на першому місці за популярністю виявилася перша криптовалюта – біткоїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.