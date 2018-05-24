Курс біткоіна опустився до рекордної позначки: прогноз

Станом на 24 травня основні за обсягом капіталізації криптовалюти продовжують дешевшати.

За останні 24 години Bitcoin подешевшав на 2,91% до 7,7 тис. дол., Ethereum - на 5,41% до 606 дол., Ripple - на 2,60% до 0,6223 дол., Bitcoin Саsh - 5 , 91% до 1 тис. дол. і EOS - на 6,61% до 11 дол. Про це свідчать дані майданчика Сoinmarketcap.

Капіталізація Bitcoin становить 131,5 млрд дол., Ethereum - 60,3 млрд дол., Ripple - 24,3 млрд дол., Bitcoin Саsh - 17,7 млрд дол., EOS - 9,8 млрд дол. Обсяг операцій за минулі добу склав: Bitcoin - 6,5 млрд дол., Ethereum - 3 млрд дол., Ripple - 0,4 млрд дол., Bitcoin Саsh - 0,8 млрд дол., EOS - 1,6 млрд дол.

Як зазначив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко, перші топ-10 валют будуть продовжувати торгуватися у вузькому діапазоні.

"Середньостроково протягом літа перші топ-10 валют будуть продовжувати торгуватися у вузькому діапазоні. У більшості з них на цей перiод намічено глобальних змін або оновлень протоколів - вони в основному будуть стартувати з осені наступного року. Також подальша доля валют залежатиме від руху самого біткоіни. на даний момент монета не може пробратися вище позначки в 10 000 доларів і залишається у вузькому діапазоні 7 000 - 10 000 і в найближчі кілька місяців буде продовжувати там торгуватися на тлі світового посилення регулювання звернення даної монети з боку основних світових держав ", - зазначив Пархоменко.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що 17 травня було зафіксовано подорожчання 5 основних за обсягом капіталізації криптовалюта . Bitcoin подорожчав на 1,63 до 8,4 тис. Дол, Ethereum - на 3,12% до 711 дол., Ripple - на 3,20% до 0,7076 дол., Bitcoin Саsh - на 4,14% до 1 , 3 тис. дол., EOS - на 9,93% до 14 дол. 23 травня Bitcoin впав нижче психологічної позначки в 8000 дол.