Курс білоруського рубля продовжив падіння

У Білорусі продовжилося падіння національної валюти. У вівторок, 25 серпня, вартість білоруського рублявпала до 2,65 за долар, тоді як минулої п'ятниці він був на рівні 2,5 BYN/$.

Про це свідчать дані білоруських банків і обмінних пунктів. Офіційний курс до гривні на сайті НБУ – 10,86 грн/1 BYN.

Коливання кращих курсів myfin.by

Курс валют у Мінську 25 серпня myfin.by

Офіційний курс Національного банку РБ становить 2,55 білоруських рубля за долар. Тоді як 3 серпня (на початку тижня, коли почалися вибори і подальші протести) американська валюта коштувала 2,43 рубля.

Офіційний курс валют в Білорусі nbrb.by

Біржовий курс на порталі investing.com становить 2,60 білоруських рубля за долар, тоді як вранці минулої п'ятниці курс був в межах 2,52 BYN/$.

Курс білоруського рубля на біржі investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс білоруського рубля по відношенню до долара в п'ятницю, 21 серпня, впав нижче 2,5 BYN/$. Telegram-канали повідомили, що біля обмінників збираються черги.