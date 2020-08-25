Курс білоруського рубля продовжив падіння.
У Білорусі продовжилося падіння національної валюти. У вівторок, 25 серпня, вартість білоруського рублявпала до 2,65 за долар, тоді як минулої п'ятниці він був на рівні 2,5 BYN/$.
Про це свідчать дані білоруських банків і обмінних пунктів. Офіційний курс до гривні на сайті НБУ – 10,86 грн/1 BYN.
Коливання кращих курсів myfin.by
Курс валют у Мінську 25 серпня myfin.by
Офіційний курс Національного банку РБ становить 2,55 білоруських рубля за долар. Тоді як 3 серпня (на початку тижня, коли почалися вибори і подальші протести) американська валюта коштувала 2,43 рубля.
Офіційний курс валют в Білорусі nbrb.by
Біржовий курс на порталі investing.com становить 2,60 білоруських рубля за долар, тоді як вранці минулої п'ятниці курс був в межах 2,52 BYN/$.
Курс білоруського рубля на біржі investing.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, курс білоруського рубля по відношенню до долара в п'ятницю, 21 серпня, впав нижче 2,5 BYN/$. Telegram-канали повідомили, що біля обмінників збираються черги.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!