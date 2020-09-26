Кура долара в жовтні зміниться: аналітик озвучив прогноз для українців

В Україні курс долара в перших числах жовтня становитиме 28,3 грн/$, додавши в ціні близько 10-20 копійок.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойл. "Індекс долара до кошика основних світових валют з початку вересня зміцнився на 3%. Великі інвестори "виходять в кеш", під тиском виявилися також валюти країн, що розвиваються. На майбутньому тижні курс долар/гривня буде торгуватися в ціновому діапазоні 28,00-28, 30 курс євро / гривня продовжить падіння до позначки 32,87", – йдеться в прогнозі.

Так, з першого дня осені Нацбанк намагається стабілізувати курс гривні проти долара США. Поки ми продовжуємо спостерігати за практично щоденної девальвацією національної валюти, коли НБУ "спалює" резерви – запропоновані регулятором 50 млн доларів були розкуплені за 10 хвилин. Міжбанківський валютний ринок завершив торги на рівні 28,28 гривень за долар, євро ослаб до позначки в 32,93 грн.

"В кінці тижня очікується незначне зміцнення гривні або (як мінімум) торги за ціною відкриття протягом всієї торговельної сесії. Швидше за все, ми побачимо, що стало вже типовим поведінку регулятора: при різкому падінні долара НБУ почне його викуповувати, а при значному зростанні буде сповільнювати швидкість девальвації гривні", – відзначає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.