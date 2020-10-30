У МВФ назвали е-декларування "критично важливим кроком" для України

Система електронного декларування доходів чиновників є "критично важливим кроком" для України в боротьбі з корупцією, який не потрібно скасовувати.

Про це йдеться у відповіді представника Міжнародного валютного фонду на інформаційний запит "Укрінформу" за реакцією на рішення Конституційного суду України про е-декларування. Організація закликала посилити ефективність усіх антикорупційних органів країни.

Вказується, що система підзвітності про доходи чиновників і створення ефективної антикорупційної бази – важливий елемент взаємодії з МВФ протягом останніх років.

"Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопоставлених у 2016 році був і залишається критично важливим кроком вперед у боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати", – сказано в заяві.

"Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є ключовим фактором для розгортання більш потужного і рівного зростання, а отже, є важливим зобов'язанням за програмою, яка була підтримана МВФ", – додали у Фонді.

У відповіді організації додається, що "дискусії з проблемних питань тривають".

Нагадаємо, Європейський парламент підтримав реакцію президента України Володимира Зеленського на рішення Конституційного суду скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Як писав OBOZREVATEL: