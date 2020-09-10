Кремль зажадав від держбанків забезпечити Білорусь валютою – ЗМІ

Уряд Росії попросив найбільші банки РФ забезпечити грошима банки Білорусі.

Через протести в країні у Кремлі бояться повторення "українського сценарію" з білоруськими дочками російських банків. Про це з посиланням на джерела у фінансовому секторі повідомив Reuters.

Агентство назвало це ще одним свідченням підтримки Москвою президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Протести у країні призвели до відтоку депозитів з білоруських банків і зростання попиту на іноземну валюту, падіння курсу білоруського рубля і виснаження резервів Центробанку РБ.

"Два джерела в банках повідомили, що прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін і міністр фінансів Антон Силуанов дзвонили керівникам Сбербанку, ВТБ і ВЕБ, що мають підрозділи у Білорусі, з проханням забезпечити безперервний потік російських рублів в сусідню державу", – повідомило агентство .

За його даними, в уряді РФ бояться, що російським банкам доведеться списувати великі суми кредитів білоруським "дочкам", якщо у них почнуться проблеми. Так було з підрозділами банків РФ в Україні в 2017 році після введення Києвом санкцій проти їхніх "дочок" через анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підтвердили, що робота щодо санкцій проти Білорусі активно ведеться.