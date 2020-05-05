Кремль втратив $10 млрд на дружбі з Китаєм: експерт пояснив, як РФ загнала себе в пастку

Росія, намагаючись вивести свою економіку із зони впливу долара, вкладає свої валютні резерви в китайський юань. Але на падінні його вартості вона вже втратила $10 млрд.

Проте в квітні вона підписала ще одну подібну угоду, що з урахуванням нового протистояння США з Китаєм через коронавірус, загрожує "наддержаві" новими величезними втратами. Про це написав у публікації на "Інформаційному спротиві" військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Втрати економіки Росії

Він нагадав, що минулого тижня стало відомо, що адміністрація Білого дому має намір покарати владу Китаю за приховування реальної ситуації з коронавірусіом у КНР, що послужило причиною поширення COVID-19 до рівня світової пандемії.

"На цьому тлі китайська національна валюта на офшорних ринках різко спрямувала вниз, чого не було з часів недавньої торгової війни між двома країнами", – написав Коваленко.

Він зазначив, що при офіційному курсі 7,06 юаня за 1 долар, реальний курс становить понад 7,12 юаня. Тобто, юань – далеко не стабільна валюта.

"Протягом останніх декількох років Росія старанно зменшувала доларову грошову масу в складі своїх валютних резервів іншими валютами. Наприклад, турецької лірою, індійської рупією і китайським юанем. Ось тільки всі ці валюти вкрай нестабільні і приносили Росії збитки", – зазначив Коваленко.

Проте Росію втрати від вкладів в юань не зупинили. В кінці квітня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав постанову про порядок управління коштами Фонду національного добробуту, в якому враховано інвестицію фонду в 1 млрд. китайських юанів.

"Факт залишається фактом. Росія, в період непростої економічної ситуації, якщо не сказати гірше – критичної, продовжує займатися авантюрою під назвою "дедоларизація", вкладаючи кошти в нестабільні валюти і нівелюючи свій ФНБ. Нагадаю, що на цьому проєкті, з 2018 року, тільки на вкладеннях в юань, російські валютні резерви втратили понад $10 млрд", – підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками карантину в Росії збанкрутує до 90% малого бізнесу. Компанії вже починають закриватися, а масова хвиля банкрутств трапиться наприкінці літа – на початку осені.