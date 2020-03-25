Кредити бізнесу і допомога від МФО: Україні запропонували, як врятувати економіку

В Україні немає фундаментальних причин для падіння вартості гривні. Проте, Нацбанку варто вжити низку заходів, щоб зменшити негативні наслідки карантину для економіки.

Таку думку висловив економіст, член ради НБУ Василь Фурман в публікації ZN.ua. За його словами, національна валюта, якщо не брати до уваги коливання, викликані ажіотажним попитом на долари і євро, "відчуває" себе добре.

"Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу знаходиться в прийнятних межах (до 3% ВВП). Ціни на товари українського експорту залишаються на прийнятному рівні, незважаючи на їх незначне просідання", – пояснив Фурман.

Економіка України

Що може зробити НБУ, щоб знизити негатив від карантину

Впровадити програми рефінансування кредитів для малого, середнього бізнесу (МСП) та іпотеки строком на три роки. Ставка кредитування клієнтів МСП і іпотеки повинна бути на рівні не вище за облікову ставку. Таку програму можна реалізувати, зокрема, під забезпечення кредитами, наданими МСП або на іпотеку. З огляду на, що проблемність за такими вкладами становить до 10%, ризики програми будуть незначними, і вона буде ефективною і надасть значний соціальний ефект в умовах кризи (через карантин зупинили роботу близько 600–700 тисяч підприємців, малих підприємств сфери послуг, закладів сфери освіти, що дають роботу 3,5–4 мільйонам осіб).

Розробити разом з урядом дієві заходи щодо ефективного використання коштів міжнародних фінансових організацій.

За словами економіста, за останні п'ять років Україна не використала кошти МФО на суму понад $10 млрд. При цьому серед країн Східної Європи (Угорщина, Польща, Румунія) показник вибірки таких коштів коливається від 80 до 100%, а в Україні – менше 40%. Це обумовлено відсутністю в Україні затверджених проектів, які б відповідали вимогам програм МФО, а також складною процедурою відбору та реалізації проектів і частою зміною посадових осіб в міністерствах, відповідальних за роботу з МФО.

Необхідно вирішити ці проблеми. Потенціал цього напрямку величезний, – десятки мільярдів гривень можуть бути інвестовані в українську економіку.

НБУ разом з Кабінетом міністрів повинні розробити держпрограми компенсації частини відсотків комерційним банкам за кредитами, наданими підприємствам МСП, експортно-орієнтованим підприємствам, іпотечними програмами кредитування, галузям, які найбільше постраждають від коронавірусу, – секторам послуг, громадського харчування, розваг.

НБУ треба розробити СВОП-програми з залучення коштів від міжнародних фінансових організацій та направлення їх у гривневому еквіваленті на підтримку МСП, розвитку іпотеки, інших сфер економіки і т.п.

Фурман зазначив, що Україні потрібно швидко вживати заходів і фіскального, і монетарного стимулювання економіки. "Від того, наскільки ці заходи будуть агресивними і своєчасними, буде залежати і вплив кризи на нашу державу, і можливість уникнути падіння економіки України в 2020 році. Економіка, бізнес потребують реальної фінансової підтримки. І роль НБУ в цьому питанні надважливе", – підсумував економіст.

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