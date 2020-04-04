Країни розділяться і підуть у "цифру": економіст назвав наслідки коронавірусу

Пандемія інфекції COVID-19 може привести до глобальних змін світової економіки: вона "цифровізується", але разом з тим роз'єднає країни і скоротить торгівлю між ними.

Такий прогноз зробив провідний економіст Світового економічного форуму Роберто Кротті, передають "РИА Новости". Все це, за його очікуванням, може статися вже найближчим часом.

Що може трапитися зі світом

Пандемія може привести до цифровізації економік.

Це прискорить Четверту індустріальну революцію.

Однак призведе до роз'єднання країн – економіка стане менш взаємозалежною.

Торгівля буде скорочуватися.

Ланцюжки виробництва і збуту, швидше за все, буде переформатовано.

Традиційна частина економіки, швидше за все, увійде в стагнацію.

При цьому він вважає, що зараз менше 50% світових компаній готові до повного переходу на віддалену роботу.

"На сьогоднішній день менше 50% компаній готові до повномасштабної дистанційної роботи. Частково це пояснюється тим, що деякі компанії працюють в секторах, які неможливо перевести в цифровізацію, а почасти – затримками з подальшим освоєнням гнучкої організації", – сказав експерт ВЕФ.

наслідки пандемії

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 10 днів з Польщі в Україну через спалах коронавірусу повернулося понад 100 тисяч українців (12% українських трудових мігрантів), в результаті підприємства харчової промисловості та логістичні компанії можуть опинитися на межі краху.

В Україні через карантин почалося зростання цін на деякі продукти. Одна з причин – так званий медичний попит, а також підвищення курсу долара.

У всьому світі через карантин можуть початися перебої з поставками продовольства. Це може статися вже в квітні-травні і загрожує голодом деяким країнам.

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