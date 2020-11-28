Країна хвора на популізм, корупцію й пофігізм, – Бродський про компенсацію тим, хто не платив податки

В Україні компенсацію фізособам-підприємцям (ФОП), які скоротять свою роботу під час карантину, будуть платити за рахунок пенсіонерів, лікарів, вчителів та армії. Водночас самі ФОП, перебуваючи на "єдиному податку", практично не платять до бюджету.

Про це заявив у Facebook голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, коментуючи ідею президента Володимира Зеленського ввести компенсації (зокрема разову в розмірі 8 тисяч гривень) для тих фізосіб-підприємців, які у разі жорсткого карантину скоротять свою роботу.

"Компенсацію платити тим, хто не платив податки, за рахунок кого? Пенсіонерів, лікарів, вчителів, армії? А якщо і вони прийдуть під парламент або Офіс президента? Платити тільки тим, хто платив (податки, – Ред.), ось і все", – написав Михайло Бродський.

До речі, Кабінет міністрів пропонує забрати з Пенсійного фонду 8,5 млрд грн (це випливає з підготовленого до другого читання бюджету на 2021 рік). Раніше ж уряд ухвалив рішення перенести підвищення зарплат вчителям, яке мало відбутися з 1 січня наступного року.

"Країна хвора популізмом, корупцією і пофігізмом", – підсумував громадський діяч. При цьому Михайло Бродський повідомив, що за його інформацією незабаром в країну завезуть концентратори кисню, однак проблему з пандемією це не вирішить: для цього потрібно ввести локдаун (жорсткий карантин з обмеженням пересування і роботи підприємств) і розірвати ланцюжок захворювання. Ідею відкласти локдаун до 23 грудня Бродський вважає "дурним і злочинним рішенням влади".

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Це може привести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОПів), пришвидшеного зростання цін і подорожчання долара.

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