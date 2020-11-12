Постанова Кабінету міністрів України на час карантину звільняє виробників фармацевтичної продукції за списком певних препаратів від додаткового оподаткування. У список входять препарати, які на національному та міжнародному рівнях використовують у протоколах боротьби з коронавірусом. Однією з ознак звільнення від податкового навантаження є не тільки хімічна формула речовини, але й упаковка.

У цьому є ознаки дискримінації на фармацевтичному ринку – свідоцтво неефективної роботи Антимонопольного комітету України. АМКУ, як регулятор, який повинен стежити за рівними умовами конкуренції на ринку, особливо в умовах карантину. Водночас для ключового наразі бізнесу – фармацевтики – не встановлено коректні правила роботи в Україні. Монопольне становище виробників усуває конкуренцію і дає право встановлювати ціни на ліки на свій розсуд. Як наслідок, якщо один виробник має податкові пільги, то другий повинен йти з ринку. Через відсутність конкуренції споживачі отримують гірший продукт.

Дискримінації через упаковки піддаються фармацевтичні компанії. Одні отримують статус "звільненої від податків" продукції, а інші – ні. Наприклад, парацетамол випускається у флаконах і контейнерах. Згідно з чинним законодавством виробник засобу у флаконі буде звільнений від податків, а в контейнері – ні. До того ж хімічна формула парацетамолу не змінюється жодним із виробників".

Водночас для Антимонопольного комітету України не встановлено терміни розгляду таких звернень від учасників ринку. Через таку фактичну бездіяльність компанії зазнають серйозних збитків, знижуються податкові надходження в бюджет, скорочуються робочі місця.

Для того щоб вирішити проблему дискримінації в бізнесі на законодавчому рівні, потрібно ввести поняття антимонопольної експертизи нормативно-правових актів. Сферою дії такої експертизи повинні стати економіка, торгівля, зокрема й частково міжнародна.

На сьогоднішній день у законодавстві відверта діра, якою користуються непорядні учасники ринку. У нас дуже багато говорять про антикорупційну експертизу, ретельно розглядаються норми закону, підзаконних актів, щоб унеможливити корупційні ризики. За аналогією потрібен такий самий механізм в антимонопольному середовищі, оскільки це кровоносна система економіки держави. Якщо ми не захищаємо ринок, ми не захищаємо його виробників і споживачів. Ні про яку якість продукту тоді не може і йтися, як і про розвиток ринку. Антимонопольний комітет України повинен бути ефективним регулятором, а не таким, яким він є зараз.