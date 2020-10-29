Я уже написала несколько блогов, в которых обращала внимание на нецелевое использование средств коронавирусного фонда, и, в принципе, решила для себя, не возвращаться больше к этой теме.

Но тут дал интервью глава Офиса Президента Андрей Ермак, а после этого попытался объясниться глава Укравтодора Александр Кубраков. И теперь я не могу промолчать.

Господин Кубраков пишет о том, что, создавая коронавирусный фонд, правительство фокусировалось не только на борьбу с пандемией, но и с последствиями коронакризиса, именно поэтому средства этого специального фонда были выделены не только на поддержку системы охраны здоровья, но и экономики. Абсолютно согласна с тезисом главы Укравтодора, но только не пойму нескольких нюансов. Я не нашла ни в одном экономическом учебнике, что поддержка экономики – это строительство дорог! Никому не кажется странным, что поддержали только одну отрасль экономики? Также не пойму, почему на строительство дорог выделили больше половины коронавирусного фонда? В разы больше чем на медицину?

Позволю себе процитировать господина Кубракова: "На сегодня Укравтодор эффективней всех распоряжается коронавирусным фондом". Вот тут охотно верю. Укравтодор всегда очень эффективно осваивал бюджеты. Насколько я помню совсем недавно был задержан по обвинению в коррупции бывший глава этого ведомства.

Далее глава Укравтодора говорит о показателях, которые будут достигнуты его ведомством и о том, что "это не просто хорошая инфраструктура – это точка роста экономики, которая не дала нашей экономике "лечь" в начале пандемии и начать восстанавливаться раньше, чем планировалось". И снова у меня вопросы. Почему именно дороги? Разве не логичнее в период пандемии строить больницы? Тогда можно "убить сразу нескольких зайцев": дать людям рабочие места, причем сначала связанные со строительством, а потом с медициной, улучшить оказание медицинской помощи в период пандемии и организовать нормальную медицинскую инфраструктуру. Или, например, поддержать отечественного производителя? И вообще, мы живем в 21-м веке! Почему мы используем методы восстановления экономики столетней давности? Во времена Великой депрессии Рузвельт придумал идею строить дороги, исходя из двух основных моментов: дорог не было вообще, и людям нечего было есть, поэтому люди работали на низкоквалифицированной работе за еду. Лично я считаю, что украинцы достойны гораздо большего, чем повторить судьбу американцев начала прошлого столетия!

И еще, никак не могу понять, в чем увидел признаки восстановления экономики господин Кубраков? И почему он решил, что экономика "не легла"?

Еще несколько цитат от главы дорожного ведомства.

"И то, что я повторял уже не один раз – эти 35 млрд.грн., которые в итоге Укравтодор получил из COVID-фонда, планировалось привлечь на дороги еще в начале года…". Хотелось бы открыть страшную военную тайну господину Кубракову: бюджетом на 2020-й год было много чего предусмотрено, но в связи с началом пандемии, был произведен секвестр бюджета и создан коронавирусный фонд для борьбы с заболеванием. Так сказать, все для фронта, все для победы.

"Я не отвечаю за других распорядителей средств, но, когда по некоторым бюджетным программам на конец года, выборка средств – 0%, это проблема для всех нас". Согласна с главой Укравтодора. Когда, например, медики и больницы нуждаются в срочной поддержке, а из-за каких-то бюрократов не могут ее получить – это катастрофа! Но не меньшая катастрофа – это желание любой ценой освоить бюджет.

"Целый день в медиа бушевала информация про деньги на оборудование для онкобольных, которые перераспределили на дороги. Да, механизм перераспределения неиспользованных средств существует – и бюджетный комитет вынужден им пользоваться из-за того, что заказчик работ не смог организовать процесс". Только мне кажется, что это звучит кощунственно? Несчастный бюджетный комитет ВЫНУЖДЕННО отдал деньги, которые могли спасти человеческие жизни - на дороги! А что делать? Кому сейчас легко?

Скажу честно, я не знаю, что нужно еще сделать и как объяснить чиновникам, что не существует бюджетных денег – есть деньги налогоплательщиков! И эти деньги должны использоваться исключительно в интересах налогоплательщиков!

И да, мы, налогоплательщики, хотим хорошие дороги. Но гораздо больше мы хотим, чтобы по этим дорогам было кому ездить! И это были бы здоровые счастливые люди с нормальным благосостоянием.

Господа чиновники, давайте правильно расставлять приоритеты! Особенно в такие сложные времена!

P.S. Пока писала блог, пришла новость о том, что Кабинет Министров разрешил использовать средства коронавирусного фонда на производство патриотических сериалов. Без комментариев. Будем лечить вирус патриотизмом...

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