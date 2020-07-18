COVID-19 поставив світ на коліна, – генсек ООН

Внаслідок пандемії COVID-19 світ зіткнувся з найглибшою глобальною рецесією з часів Другої світової війни та найсерйознішим падінням доходів із 1870 року.

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Таку заяву в суботу, 18 липня, зробив генсек ООН Антоніу Гутерреш, виступ якого транслювався на CGTN. Він назвав коронавірус глобальною трагедією і сказав, що пандемія "показала крихкість нашого світу".

"Світ знаходиться в сум'ятті. Економіка – у вільному падінні. Ми виявилися поставленими на коліна... мікроскопічним вірусом", – заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй.

Гутерреш заявив, що крайнє зубожіння загрожує 100 млн осіб і "може виникнути голод історичних масштабів".

Він підкреслив, що пандемія оголила ризики, ігноровані людством протягом десятиліть, у тому числі уразливості систем охорони здоров'я, соціального захисту, структурної нерівності, погіршення стану навколишнього середовища.

"COVID-19 порівнюють із рентгенівським променем, що виявляє тріщини в тендітному скелеті суспільств, які ми побудували", – сказав Гутерреш.

У своєму виступі він закликав створити нову глобальну угоду про створення рівних можливостей для всіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи населення Росії в другому кварталі 2020 року в зв'язку з пандемією скоротилися на 8% у річному вираженні. Це рекордне квартальне падіння цього показника з 1999 року.

Економічний спад через коронавірус може привести до розриву валютного союзу ЄС – фактично відмови частини країн від євро, вважає єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.