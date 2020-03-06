Коронавірус ударив по Україні: вартість цінних паперів упала

ВВП-варранти та єврооблігації України різко впали через побоювання інвесторів на тлі поширення коронавірусу у світі та зміни Кабміну.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за останні два дні перші подешевшали майже на 10%, а прибутковість других виросла в середньому на 1 процентний пункт.

На вечір п'ятниці ВВП-варранти коштували близько 90% від номіналу, хоча ще два тижні тому за них давали 107,5% від номіналу.

Єврооблігації з погашенням в 2020 році тепер котируються за ставкою близько 4% річних, 2021 – 4,6%, 2022 – 4,9%, 2023 – 5,75% і в 2025 – 6,3% річних.

Прибутковість паперів із погашенням в 2025 році досягла 6,5%, в 2026-2027 роках – 6,7-6,856%, а "найдовших" із погашенням у 2032 році – 7,2%.

З моменту останнього локального максимуму, досягнутого два тижні тому, ставки єврооблігацій України підскочили в середньому на 1,6 процентних пункти.

Єврооблігації в євро, випущені в січні на 10 років під 4,375% річних і котирувалися в середині лютого по 101% від номіналу, зараз котируються приблизно по 90% від номіналу, втративши за день близько 4,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт України вперше за чотири роки скоротився на 0,5%.

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