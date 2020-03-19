Стало відомо про прогрес у переговорах України і МВФ

Україна та МВФ продовжують переговори про нову кредитну програму, і жодна зі сторін не відмовляється від подальшої співпраці.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

Співпраця з МВФ

"Ніхто в Україні не відмовлявся від кредиту МВФ – новий уряд і НБУ працюють над новою програмою з урахуванням мінливих умов зовнішніх ринків. Працюють непогано", – написав Рашкован.

Він зазначив, що і в МВФ не відмовляли в кредиті Україні. За його словами, персонал Фонду щодня спілкується з урядом і НБУ і працює над програмою.

"Робота триває – Україні і МВФ працювати через веб конференції не звикати: для нас Webex, Polycom, Skype – досить звичайні засоби комунікації. Так що на продуктивності праці карантин особливо не позначається", – повідомив представник України в МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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