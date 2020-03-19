Головна Новини
19 березня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Стало відомо про прогрес у переговорах України і МВФ

618
Читати матеріал російською

Україна та МВФ продовжують переговори про нову кредитну програму, і жодна зі сторін не відмовляється від подальшої співпраці.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

"Ніхто в Україні не відмовлявся від кредиту МВФ – новий уряд і НБУ працюють над новою програмою з урахуванням мінливих умов зовнішніх ринків. Працюють непогано", – написав Рашкован.

Він зазначив, що і в МВФ не відмовляли в кредиті Україні. За його словами, персонал Фонду щодня спілкується з урядом і НБУ і працює над програмою.

"Робота триває – Україні і МВФ працювати через веб конференції не звикати: для нас Webex, Polycom, Skype – досить звичайні засоби комунікації. Так що на продуктивності праці карантин особливо не позначається", – повідомив представник України в МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
транш МВФ кредитування України
Особа
Владислав Рашкован
Місце
Україна
Тег
МВФ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Mакроекономіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги