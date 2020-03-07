Коронавірус може вбити 68 млн чоловік, економіка втратить $9 трлн – австралійський університет

Національний університет Австралії змоделював сім сценаріїв розвитку ситуації з коронавірусів на планеті. У гіршому з них, населення скоротиться за перший рік на 68 млн чоловік, а світовий ВВП втратить $9 трлн.

Детальніше про дослідження читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як рахували?

Всього вчені розробили сім моделей, залежно від того, як буде розвиватися епідемія. Врахували безліч змінних: чи вдасться знайти вакцину, чи буде коронавірус повторюватися щороку, як швидко він буде поширюватися в цьому році, чи буде поширюватися інфекція влітку при високій температурі повітря і т.д.

Китайський коронавірус 5 Канал

Перший сценарій умовно можна назвати позитивним, а останній – найгіршим з можливих. Чотири з семи сценаріїв в статті досліджують вплив поширення Covid-19 на інші країни за межами Китаю, від низької до високого ступеня тяжкості. У сьомому сценарії розглядається глобальний вплив.

І скільки людей може загинути?

За різними оцінками втрати можуть скласти від 279 тисяч до 68 млн осіб. Тобто навіть при позитивному сценарії, впевнені в університеті Австралії, померти від коронавируса можуть ще близько 275 тис. чоловік (з огляду на смертність на даний момент).

І це смертність тільки в перший рік епідемії. Тобто якщо вірити вченим, поки коронавірус завдав лише десяту частину від майбутніх втрат.

Що буде з економікою?

Навіть в "сценарії низького ступеню тяжкості" завдання шкоди для світового ВВП становить $ 2,4 трлн. Витрати різко зростають з підвищенням рівня серйозності, при цьому найвищі потенційні витрати для світового ВВП зростають до $ 9 трлн.

Автори закликають до скоординованої політики реагування на вірус, а також до збільшення інвестицій в практику охорони здоров'я в усіх країнах. Отримані дані надають важливу інформацію про низку можливих економічних витрат захворювання в 20 країнах і чотирьох регіонах, включаючи і Азію. У статті розглядаються шість секторів економіки, включаючи виробництво, енергетику і видобуток корисних копалин.

"Всі великі країни мають брати активну участь. Уже занадто пізно намагатися закрити кордони, як тільки ця хвороба пошириться в багатьох інших країнах і почнеться глобальна пандемія".

Карта поширення коронавируса

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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